Снегопад в Алматы заставил работать 575 единиц спецтехники

С 09:00 часов в предгорных районах и с 09:30 часов 11 января 2018 года в городе Алматы начался снегопад, который с перерывами прогнозируется до 16 января .

Высота снежного покрова в городе на 14:00 часов составила 10 см.

В целях предупреждения гололеда коммунальными службами с начала снегопада производится посыпка дорожного полотна противогололедными материалами, в которой задействовано 190 пескоразбрасывателей.

По состоянию на 14:00 часов использовано 1 240 тонн противогололедной смеси. Организованы 22 колонны из 138 единиц спецтехники по сгребанию снега к обочинам. Для уборки снега всего задействовано 575 единиц спецтехники. Количество дорожных рабочих составляет более 2 000 человек.

В ночной период с 11 на 12 января планируются работы по вывозу снега.

Кроме имеющейся коммунальной техники, со строительных и дорожных организаций будет дополнительно привлечено для вывоза снега в ночное время 40 самосвалов и 6 погрузчиков.

В районных акиматах и акимате города будут организованы круглосуточные дежурства по контролю за производством работ по уборке снега.