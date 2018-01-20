Тела погибших в автобусе граждан Узбекистана доставили в Ташкент

По информации Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан (ЦУКС), 19 января в 22.23 на аэродром «Ташкент-Восточный» произвел посадку специальный военно-транспортный самолет «Ил-76» ВВС Республики Узбекистан с телами 52 граждан Узбекистана, погибших при пожаре в автобусе в Актюбинском районе в Казахстане.

В настоящее время ведется работа по опознанию их личности.

Вчера примерно в 19:00 часов местного времени закончился осмотр сгоревшего автобуса в Иргизском районе Актюбинской области.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводятся допросы оставшихся в живых после пожара автобуса 5 человек с целью установления всех деталей происшедшего.