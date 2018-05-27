Террористы убили четверых российских военных в Сирии

В Сирии при обстреле со стороны боевиков погибли четверо российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.

«Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Двоих из них спасти не удалось.

Как рассказали в ведомстве, несколько мобильных групп террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр эз-Зор.

Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Он длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением. Всех российских военнослужащих представили к государственным наградам.

Фото: Reuters