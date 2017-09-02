Торговый центр "Адем" горит в Алматы

В Алматы загорелся торговый центр "Адем". Сообщение о пожаре поступило в 10:11, передает пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

"2 сентября 2017 года в 10:11 на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании кровли ТЦ "Адем" по адресу: Северное кольцо. Пожарные расчеты на месте производят тушение", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

27 апреля 2015 года в торговом доме "Адем-1" произошел крупный пожар. В результате ЧП огнем было уничтожено порядка 1 600 бутиков с товаром.