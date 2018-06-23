Три человека пострадали в результате пожара в Астане

Сегодня, 23 июня 2018 года, в 17:52 на центральный пункт пожарной связи Астаны поступило сообщение о горении балкона на пятом этаже. Пожар произошел в 5-ти этажном доме по ул. Мусрепова 6/4. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Астаны.

В ведомстве отметили, что пожар начался в квартире на 5-м этаже с последующим переходом на кровлю дома. Всего в ходе тушения пожара было создано 4 боевых участка с подачей 6 водяных стволов. Общая площадь пожара составила порядка 600 м2.

За медицинской помощью обратились 3 жителя дома, которых на месте осмотрели и оказали соответствующую медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации.

В течение трех минут с момента прибытия пожарными на месте организованы звенья газодымозащитной службы. Одновременно с проведением разведки пожара огнеборцами стали подаваться водяные стволы на тушение балкона. В этой же время для тушения кровли посредством автолестницы был подан водяной ствол с большим расходом воды.

«Принятыми мерами, учитывая профессионализм пожарных, а также большую площадь возгорания, пожар удалось локализовать в 19 час. 02 минуты и ликвидирован уже в 19 час. 05 мин. Всего на тушение пожара было привлечено 15 единиц пожарной техники, 55 человек личного состава Службы пожаротушения Астаны», - говорится в сообщении.

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Фото: ДЧС Астаны