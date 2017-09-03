У посольства Мьянмы в Москве проходит несанкционированный митинг

В Москве у посольства Мьянмы на Большой Никитской улице мусульмане проводят несанкционированный митинг, сообщает «Ведомости». Собралось несколько десятков мужчин мусульманского вероисповедания, толпа растет. Правоохранительные органы начали стягивать силы к месту скопления людей.

Собравшиеся выступают в поддержку мусульман, которые стали объектом преследований со стороны военного правительства в Мьянме.

Ситуация в этой стране обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения «Араканская армия солидарности рохинджа» совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю достигло 402 человек, более 18 000 покинули страну.

Сегодня Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме. «Обеспокоены сообщениями о продолжающихся боестолкновениях, приведших к жертвам как среди мирного населения, так и силовых структур правительства, о резком ухудшении гуманитарной обстановки в этом регионе страны», — говорится в сообщении МИДа РФ. В ведомстве призвали стороны конфликта «к скорейшему налаживанию конструктивного диалога».

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Напомним, что на западе Мьянмы в результате столкновений между армией и полицией и представителями этнического меньшинства рохинджа, в основном исповедующими ислам, лишь за последнюю неделю были убиты не менее 400 человек. Более 50 тысяч рохинджа за это же время бежали в соседний мусульманский Бангладеш или на необитаемые острова в Бенгальском заливе и "ничейные земли" на берегах тропических рек возле границы двух стран. По информации местных властей, все началось с того, что "боевики-рохинджа" напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн.

Фото: КавПолит / kavpolit.com