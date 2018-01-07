У станции метро в пригороде Стокгольма произошел взрыв

Два человека пострадали в воскресенье в результате взрыва рядом со станцией метро в пригороде шведской столицы «Ворбю горд», сообщает ТАСС

60-летний мужчина поднявший лежащий на земле пакет, который сдетонировал у него в руках, скончался в больнице. О состоянии его 45-летней спутницы, которую так же доставили в больницу пока не известно.

Полиция оцепила место происшествия. В районе работают взрывотехники. Стражи порядка пока не сообщают, что стало причиной взрыва. По их словам, пострадавшие - случайные жертвы.

«Пока ничто не говорит о том, что это было направлено против них», - отмечает представитель стокгольмской полиции Свен-Эрик Ульссон в интервью телеканалу SVT.