Участники Матча звезд КХЛ были эвакуированы из отеля Астаны из-за пожара

Участники матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проживающие в гостинице «Хилтон Астана», в числе других постояльцев были эвакуированы из своих номеров в связи с сообщением о пожаре в отеле, сообщает ТАСС

Как рассказал один из постояльцев гостиницы, главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, пожарная сигнализация сработала в ночь на субботу. «Это привело к эвакуации постояльцев отеля, многие из которых приехали для участия в матче звезд КХЛ. Мастер-шоу в рамках матча звезд начнется на «Барыс-Арене» в 10.30 мск», - говорится в сообщении.

«Ближе к ночи, когда уже все легли спать, сработала пожарная сигнализация. Мы подумали, что может быть это ложная тревога. А получилось так, что все вышли в коридор, а потом начали проводить эвакуацию вниз», - сказал Алексей Анисимов.

«Все это происходило в течение полутора часов и закончилось где-то в 4 часа утра. Задымление было, по разной информации, сначала говорили, что горит машина на парковке, потом сообщили, как и оказалось, что это проводка», - добавил он.

По словам очевидца событий, запах гари ощущался на первом этаже отеля. «Приехали пожарные, думали, эвакуировать ли нас в соседнее здание или нет. Потом нашли очаг возгорания, включили вентиляцию, чтобы все это вытянуть», - вспомнил он.

11-12 января бригадами экстренного реагирования филиалов Центра медицины катастроф эвакуировано 30 человек

Большинство постояльцев гостиницы восприняло произошедшее с юмором и улыбкой, подчеркнул господин Анисимов. «Это тоже одно из испытаний. Отчасти жаль спортсменов, но я с ними побеседовал, они все прекрасно понимают. Хорошо, что есть такие современные системы, которые позволяют определять опасность», - отметил он.