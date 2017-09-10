Ураган "Ирма" угрожает катастрофическими последствиями штату Флорида

Ураган "Ирма" надвигается на штат Флорида (США). На его юго-восточном побережье уже появились предвестники стихийного бедствия - шторм на море и порывистый ветер, достигающий скорости 55 м/с.

Угроза урагана уже заставила власти Флориды провести одну из крупнейших в новейшей истории штата операций по эвакуации населения, десятки тысяч человек спешно размещаются во временных убежищах, столько же остались без электроэнергии из-за нарушения линий электропередач.

Самое страшное предстоит впереди, когда эпицентр "Ирмы" достигнет сначала береговой линии, а потом курортов и городов Флориды. Как заявил губернатор штата Рик Скотт, это произойдет в воскресенье утром. "Шторм уже здесь", - предупредил он, констатировав на последней пресс-конференции в субботу, что времени на раскачку больше нет и уклонившимся от эвакуации остается только уповать на божье провидение.

Согласно последним официальным данным, более 72 тыс. жителей Флориды размещены в 390 временных убежищах. Обязательной эвакуации подлежат около 6,3 млн человек, почти треть населения штата. Телекомпании транслировали ситуацию на дорогах, буквально забитых непрерывными колоннами автомобилей, автобусов, грузовиков и микроавтобусов. Губернатор не уставал предупреждать, что те, кто двинулся в путь слишком поздно, неминуемо попадет в ураган, угрожающий поистине катастрофическими последствиями.

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"Ирма" несет шторм, ветер, ливни, подтопления и может спровоцировать торнадо. "Мы ожидаем торнадо в воскресенье на юге и ближе к центральной части", - предостерег он.

Рик Скотт напомнил, что ураганы являются коварным атмосферным явлением и могут накрывать один и тот же населенный пункт несколько раз с интервалом в несколько минут. "Помните, ослабление силы ветра на улице не означает, что опасность миновала. Ни в коем случае не открывайте окна во время мнимого затишья. Шторм, как волны в море, приходит и уходит, чтобы снова вернуться", - предупредил он.

Более 500 американских граждан были эвакуированы с расположенного в Карибском море острова Сен-Мартен. Как сообщила в субботу официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт, люди были переправлены с острова при помощи авиации министерства обороны. Обрушившийся в минувшую среду на заморские департаменты Франции "Ирма", согласно данным властей, унес жизни девяти человек, семеро числятся пропавшими без вести, пострадали 112 человек. Материальный ущерб оценивается в €200-300 млн.

По последним данным, на побережье Флориды прогнозируется прилив воды высотой 4,6 м, без электроэнергии уже оказались более 76 тыс. человек. Энергетические компании выделили приблизительно 24 тыс. сотрудников для восстановления линий электропередач. Duke Energy мобилизовала 7 тыс. специалистов для ремонта ЛЭП, удаления ветвей деревьев и оценки нанесенного ущерба после того, как "Ирма" достигнет территории Флориды.

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Ураган оставит без электроэнергии 9 млн человек, предрек руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи, информировав о решении прекратить работу двух АЭС до того, как атмосферное явление достигнет территории штата. "Нарушение подачи электроэнергии, вероятно, затронет 4,1 млн наших клиентов, это около 9 млн человек", - заявил он, подчеркнув, что такой сценарий событий "станет беспрецедентным" испытанием для компании, входящей в пятерку ведущих операторов энергораспределительной сети Флориды.

Комендантский час в субботу был введен в округе Броуард и еще пяти городах. Как передавала телекомпания CNN, в городе Корал-Спрингс комендантский час действует с 20:00 до 06:00, в Форт-Лодердейле, Дирфилд-Биче и Хиллсборо-Биче вступил в силу с 16:00 на неопределенный пока срок. В городе Майами-Бич такой режим установлен с 20:00 до 07:00, в Майами - с 19:00 до 07:00.

Как объявил американский конгломерат The Walt Disney Company, парк развлечений Disney world в Орландо (штат Флорида) будет закрыт 10 и 11 сентября из-за урагана "Ирма". Гостиницы останутся открытыми, хотя услуги и бытовые удобства будут предоставляться с учетом реальной обстановки. Конгломерат надеется возобновить работу парка развлечений в штатном режиме 12 сентября.

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По данным телеканала Fox News, Disney world закрывается лишь в шестой раз с момента своего открытия в 1971 году. В прошлом году причиной для такой меры послужил ураган "Мэттью", а в сентябре 2001 года - крупнейшие теракты в США.

Киностудия Universal последовала примеру The Walt Disney Company и закрыла свой тематический парк в Орландо до вторника.

Более половины автозаправочных станций на юге американского штата Флорида остались в субботу без автотоплива. Это обусловлено ростом спроса на бензин и дизельное топливо, которое требуется примерно трети населения штата для эвакуации подальше от приближающегося урагана "Ирма", сообщила телекомпания CNN.

О неминуемых перебоях в подвозе топлива предупреждал ранее губернатор Флориды Рик Скотт. Как сообщала Ассоциация круглосуточно работающих магазинов при АЗС (на ее предприятия приходится 98% продаж бензина и дизельного топлива в этом штате), бензовозам требуется больше обычного - до трех часов - на доставку топлива из порта Эверглейдс. Он является единственным источником нефти и продуктов ее переработки для южной части штата. Главная причина перебоев заключается в нагрузке на автодороги, которая существенно возросла из-за массовой эвакуации населения подальше от береговой линии.

Как сообщил Национальный центрпо наблюдению за ураганами (США), скорость ветра в эпицентре "Ирмы" снизилась с 55,9 м/с до 53,7 м/с, что соответствует урагану третьей из пяти категорий. Атмосферное явление находится в 155 км юго-восточнее Ки-Уэста (штат Флорида) и движется со скоростью 3,1 м/с. Это значит, что ураган несущественно притормаживает перед тем, как обрушиться на Флориду. Власти штата убеждены, что коварная "Ирма" усилится в ближайшие часы до четвертой категории минимум.