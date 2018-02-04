В аэропорту Астаны отменены 10 рейсов

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживается 18 прилетающих и вылетающих рейсов и 10 таких же рейсов отменены.

Так, по данным онлайн-табло на текущий момент из планируемых рейсов до 5 часов утра 5 февраля задерживаются 10 авиарейсов из Актобе, Алматы, Бангкока, Шымкента, Жезказгана, Тбилиси, а также отменены пять рейсов из Алматы и Петропавловска. Между тем, также задержаны восемь вылетающих рейсов в Жезказган, Костанай, Алматы, Лондон, Шымкент, Франкфурт, и отменены пять рейсов, вылетающих в Петропавловск, Алматы. В справочной сообщили, что задержки связаны с поздним прибытием самолетов, а решение об отмене рейсов принимал авиаперевозчик.

Между тем, по состоянию на 12 часов 4 февраля в аэропорту Алматы прокомментировали задержки рейсов, отметив ухудшенную видимость. «Фактическая погода: видимость - от 600 до 100 м, вертикальная - 40 м, коэффициент сцепления - 0,35. Аэропорт не закрывался и работает по III в категории ИКАО. Задержки рейсов на прилет/вылет идут в основном по причине отсутствия соответствующих допусков у экипажей воздушных судов. Принятие решения на взлет/посадку принимает командир воздушного судна, в зависимости от наличия допуска и фактической погоды. Ожидается улучшение видимости к 13 часов местного времени», - рассказали в пресс-службе.

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