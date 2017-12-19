В Алматы горел пентхаус жилого комплекса

В Алматы загорелся пентхаус на крыше элитного ЖК. Сообщение о возгорании кровли ЖК «Триумф» в микрорайоне Самал поступило в 11:46.

«Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 11:53. Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных к месту вызова обстановка была следующая: на крыше 9-этажного жилого дома наблюдалось сильное задымление. В ходе тушения пожара эвакуировано 50 человек, из них 3 детей», - рассказала официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

Как выяснилось, произошло горение пентхауса на крыше жилого дома. Пожар локализован в 12:21 и ликвидирован в 12:44. Площадь пожара составила 40 кв. м. Жертв и пострадавших нет.