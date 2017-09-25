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В Алматы подделывали iPhone на территории аэровокзала

25.09.2017 17:00   1183   0
Мастера изготовления поддельных iPhone задержаны в Алматы.  
 
В рамках акции по борьбе с теневой экономикой сотрудники департамента госдоходов по Алматы обнаружили подпольный цех по сборке и упаковке iPhone прямо на территории алматинского «Аэровокзала» - популярной у горожан торговой точки по реализации телефонов и комплектующих. 
 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны физические лица, которые изготовляли и реализовывали контрафактную продукцию частным лицам из других регионов Казахстана, в том числе и в торговом доме «ЦУМ». На момент обследования обнаружены более 30 штук готовой продукции марки iPhone разных моделей.
 
«При этом отличить контрафактную продукцию от оригинала без вскрытия невозможно, так как при сборке использовалась «оригинальная» материнская плата, а другие части телефона собирались из дешевых поддельных комплектующих», - рассказали в департаменте госдоходов по Алматы. 
 
Мастера подделок ожидают судебного решения, сейчас по ним возбуждено уголовное дело за незаконное использование чужого товарного знака. Напомним, органы государственных доходов по Алматы проводят масштабные акции по борьбе с теневой экономикой.
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Калмуханбет Касымов
Министр внутренних дел РК
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