В алматинской области подтоплено 66 дворов

В связи с повышением температуры воздуха на территории Алматинской области происходит интенсивное таяние снежного покрова. В результате глубокого промерзания грунта и засоренности арычных сетей, а также из-за нарушения правил застройки - происходит подтопление дворовых территорий частных жилых домов.

Наибольшее количество подтопленных дворов наблюдается в Талгарском, Илийском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах, а также в городе Талдыкорган.

24 февраля по области зарегистрировано 17 случаев подтопления дворов и улиц от таяния снега, где подтоплено 66 дворовых территорий. Проведением расчистки арычных систем, отсыпки насыпей по отводу и откачки воды занимались порядка 150 человек с местных исполнительных органов и порядка 60 человек с ДЧС области, использовалось 60 единиц техники и 20 мотопомп, откачено более 407,5 куб. метра воды.

В настоящее время формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

С 25 февраля 2018 года весь гарнизон Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области переведен на усиленный вариант несения службы.

В Алматы задержаны несколько групп воров - домушников

25 февраля на телефонные номера ДЧС уже поступили 9 сообщений об подтоплениях, по всем обращениям направляются соответствующие службы на 15 часов задействовано 213 человек от местных исполнительных органов и порядка 71 человек с ДЧС области. Использовалось 93 единиц инженерной и пожарной техники и 21 мотопомп для дальнейшего устранения последствий неприятной ситуации.

«Просим граждан отнестись с пониманием к природным явлениям и во избежание подтопления наладить и расчистить арычную систему в округе своего участка», - сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.

Фото: ДЧС Алматинской области