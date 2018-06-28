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В Алматы произошел крупный пожар

28.06.2018 08:20   997   0

В Турксибском районе, мкр. Кайрат 282, произошло загорание складских помещений ангарного типа на предварительной площади 3 000 кв.м., сообщает ДЧС.

В настоящее время на месте работают пожарные расчеты. В ликвидации пожара участвуют 75 пожарных и 20 единиц техники Службы пожаротушения г. Алматы.

Также представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщил, что для тушения пожара задействован веторлет.

«В воздух поднят вертолет, оборудованный водосливным устройством, для тушения пожара», - сообщил он.

О причинах возгорания не сообщается.

С момента прибытия противопожарных подразделений на месте создан штаб, координирующий тушение пожара. Сбросы воды с вертолета продолжаются, «каждый сброс воды составляет около 3 тонн, сейчас порядка 10 сбросов произведено», сообщает ДЧС.

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