В Алматы произошел крупный пожар в жилом доме

Площадь пожара произошедшего на территории частного жилого дома составила 290 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет

Крупное возгорание ликвидировали пожарные Алматы в воскресенье утром, сообщила официальный представитель городского департамента по ЧС Сандугаш Баймухамбетова.

По ее сведениям, 18 февраля в 07:29 часов спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу: Алмалинский район, улица Гайдара, 107.

Пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через восемь минут. "Как выяснилось, произошло горение второго этажа и кровли двухэтажного здания, расположенного на территории частного жилого дома", — сообщила Баймухамбетова.

Пожар был локализован в 08:08 часов и ликвидирован в 08:31 часов. Площадь пожара составила 290 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара было задействовано 44 человек личного состава и 14 единиц техники городской Службы пожаротушения.

Фото: Наша Газета