В Алматы произошло землетрясение.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 30 декабря в 21 час 55 минут зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 14 км на юг от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 43.05° с.ш. 76.87° в.д. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла», – сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции, повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ «Казселезащита» на гидротехнических сооружениях деформаций и образований трещин не выявлено.

Данных о пострадавших и разрушениях нет.