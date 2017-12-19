В Алматы проверяют офис после анонимного сообщения о минировании

Службы и подразделения алматинской полиции, а также городских служб экстренного реагирования, проводят проверочные мероприятия по поступившему анонимному звонку о, якобы, заминировании одного из офисов, расположенных на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова.

Параллельно оперативные службы полиции, а также спецслужбы проводят комплекс мероприятий по установлению личности звонившего, а также его задержанию.

"В связи с чем, призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с понимаем отнестись к проводимым службами мерам безопасности. Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложных сведений об акте терроризма являются преступлением и влекут за собой уголовную ответственность. Согласно ст. 273 УК РК за данные противоправные действия предусмотрено до шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении пресс-службы.