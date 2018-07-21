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В Алматы совершено нападение на еще один автомобиль близ места убийства Дениса Тена

21.07.2018 14:34   961   0

Группа неизвестных людей 21 июля 2018 года в 3 часа ночи разбили окно автомобиля и пытались проникнуть внутрь. Нападение случилось возле дома, который находится буквально в 100-150 метрах от того места, где был накануне убит Денис Тен. Об этом сообщает хозяин автомобиля житель Алматы Илья Одегов на своей странице в Facebook.

«В этом доме я живу много лет. Все эти годы машина стояла во дворе. Бывало, что ее царапали, снимали колпачки, заглушки дворников, еще по мелочи, но никаких серьезных покушений не было. К тому же, внутри машины у меня ценностей не лежало, она стояла почти под фонарем, и пустой салон нормально просматривался снаружи. Рядом на стене дома висела камера», - пишет хозяин автомобиля.

По его словам, он еще не спал, когда услышал с улицы глухой сильный стук, а потом сработала сигнализация. Выглянув в окно, успел увидеть людей возле машины. Это были двое парней.

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«Я прекрасно знаю, насколько опасно встречаться с такими людьми лицом к лицу. Трагедия Дениса Тена – этому печальный пример. Но не понимаю, как можно прятаться, как страус в песок, если видишь, как кто-то нападает на твою собственность. Это, наверное, инстинкт, инстинкт защиты, но вести себя по-другому, значит признать свое бессилие, свое безволие, смириться с крахом себя как личности. Несколько лет назад, когда с моей машины сняли зеркала в другом районе, я не размышляя погнался за преступниками, но не догнал. И ни тогда, ни сейчас не думал и не хочу думать, что буду делать, если их догоню», - рассказывает Илья Одегов.

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«Этой ночью я выскочил на улицу, прихватив гаечный ключ (не соображал, чем можно вооружиться еще). Рядом с машиной уже никого не было. Я спугнул преступников, но вряд ли они были далеко. В темноте двора были слышны какие-то посторонние звуки», - говорит житель Алматы.

Илья Одегов решил позвонить в полицию. Он считает, что такое происшествие да сразу после убийства Дениса Тена нельзя замалчивать.

«На часах было 3:15. Номер 102. Трубку очень долго не брали. Женщина, ответившая в итоге на звонок, сердито расспросила меня, что да как. Я спросил, когда приедет патруль, услышал: "Ждите" и гудки. Она бросила трубку. Перезвонил, попал почему-то в Талгар (услышал, что 102 – это общий телефон с Талгаром), снова позвонил, и, в общем, кое-как добился ответа, что патруль приедет через 5-10 минут», - говорит он.

Житель Алматы отметил, что через 10 минут так никто и не приехал. Ему позвонили полицейские и поинтересовались, собирается ли он писать заявление и предложили ему проехать в Алмалинский РОВД.

«Полиция все не приезжала. Мы вспомнили, что возле места убийства Дениса Тена – это было прямо за углом – дежурили полицейские автомобили. И мы решили разделиться – я остался ждать наряд, а родня поехала туда.

Елжан Биртанов прокомментировал смерть Дениса Тена

Они вернулись ни с чем. Если вкратце, то все на, что хватило полицейских, которые были там, - это позвонить кому-то и, кажется, убедить собеседника, что к нам машину послать нужно. Сами полицейские сослались на то, что должны заниматься другими делами… В общем, даже если полиция рядом (минуты езды!), и даже если ты к ней лично пришел за подмогой, то ожидать непосредственной помощи от нее бессмысленно»,- говорит Одегов.

Хозяин автомобиля рассказал, что только спустя 50 минут после звонка приехали следователи.

«Почему так долго? Потому что, словами полицейских, их мало, а работы много. И до нас они были на другом объекте – неподалеку обокрали квартиру. (Кстати, позже нашел в СМИ, что по данным полиции наш город Алматы ежесуточно охраняет более 2000 полицейских и военнослужащих нацгвардии РК).

Ловить преступников по горячим следам полицейские, конечно, не собирались. Да и поздно было. За это время любой преступник мог убежать. Впрочем, по двору всё это время шастали какие-то подозрительные личности, но полицейских это не особенно интересовало. Им нужно было просто заполнить бумажки. Заполняли мы их еще более 40 минут: все подробности личной жизни пострадавшего и свидетелей, разве что любимый цвет у нас не спросили. Каким образом место работы моих родственников поможет поймать преступника?», - задется вопросом пострадавший.

Фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения

Затем Илье Одегову пообещали, что снимут показания с камер и, может быть, там что-то увидят. Но сказали при этом, что преступление не тяжелое, и даже если виновного найдут, то, скорее всего, дадут условный срок.

«Самое ужасное в ночном происшествии - то, что это произошло сразу через день после того, как автоворы пытались снять зеркала с машины Дениса Тена, и в том же районе. Несмотря на шумиху, несмотря на то, что сейчас в нашем районе много полиции, преступники похоже ничего не боятся», - говоит житель Алматы.

Фото: Илья Одегов

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