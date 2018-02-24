В Алматы задержаны несколько групп воров - домушников

Около 30 квартирных воров задержаны полицейскими Алматы в ходе отработки "Квартира", сообщает пресс-служба департамента внутренних дел Алматы.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Квартира" проводилось с 20 по 22 февраля.

Как отмечают в полиции, кражи чужого имущества, по-прежнему, наиболее часто совершаемый вид преступления, большая часть которых приходится на долю приезжих.

"Практика свидетельствует, что любители легкой наживы, как правило, группируются по "принципу землячества" и совершают в самом крупном мегаполисы хищение чужого имущества. Нередко в таких преступлениях фигурируют приезжие из ближнего зарубежья. К примеру, на днях в Турксибском районе Алматы была изобличена преступная группа так называемых "домушников", в числе которых – гражданин Узбекистана, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление", — сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Максат Алимов.

В настоящее время подтверждено причастие подозреваемых, предположительно, к семи преступным эпизодам.

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В другом случае по горячим следам задержаны жители Восточного Казахстана, ранее судимые за кражу чужого имущества. Они тоже орудовали преимущественно в частном секторе.

Всего же, по данным оперподразделения полиции, за три дня проведения отработки совместными локальными группами из числа криминальной и местной полиции раскрыто 22 ранее совершенные квартирные кражи. По подозрению в совершении этих преступлений задержаны 23 человека. Пресечена деятельность двух преступных групп серийных воров.