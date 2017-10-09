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В Астане арестовали Рустембека Дутбаева

09.10.2017 18:23   676   0

Арестован Рустембек Дутбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны. 

«28 сентября 2017 года районный суд № 2 Есильского района Астаны рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича», - сообщила пресс-служба суда Астаны.

Как сообщили в суде, в отношении подозреваемого Рустембека Дутбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 27 ноября. При этом в суде не ответили, является ли подозреваемый Дутбаев Рустембек Нуртаевич родственником бывшего председателя КНБ РК Нартая Дутбаева.   

«29 сентября 2017 года этим же судом в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 29 ноября 2017 года», - сообщили в суде. 

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Женщина, к которой летели погибшие в авиакатастрофе врачи, скончалась, сообщил заведующий реанимационным отделением областной клинической больницы Вяч...

Напомним, 11 сентября этого года Нартай Дутбаев был осужден Военным судом Акмолинского гарнизона.

Бывшего главу КНБ РК суд признал виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК). Ему назначили 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также по данному делу были осуждены еще два человека.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    34

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    58

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    123

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    261

Цифра дня
1,2
млрд тенге
составляет задолженность предприятий по заработной плате, по данным министерства труда и социальной защиты РК
Цитата дня
ВВП Алматы в 5 раз больше чем ВВП всего Кыргызстана. ВВП Казахстана больше ВВП Кыргызстана в 8 раз. И валовый продукт Казахстана в доходах в 10 раз больше Кыргызстана. Почему тогда пенсии Казахстана больше в полтора раза, а не в 10 раз?
Алмазбек Атамбаев
президент Кыргызстана
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