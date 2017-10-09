В Астане арестовали Рустембека Дутбаева

Арестован Рустембек Дутбаев, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

«28 сентября 2017 года районный суд № 2 Есильского района Астаны рассмотрел ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Дутбаева Рустембека Нуртаевича», - сообщила пресс-служба суда Астаны.

Как сообщили в суде, в отношении подозреваемого Рустембека Дутбаева санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 27 ноября. При этом в суде не ответили, является ли подозреваемый Дутбаев Рустембек Нуртаевич родственником бывшего председателя КНБ РК Нартая Дутбаева.

«29 сентября 2017 года этим же судом в отношении подозреваемого Дутбаева Нартая Нуртаевича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 29 ноября 2017 года», - сообщили в суде.

Напомним, 11 сентября этого года Нартай Дутбаев был осужден Военным судом Акмолинского гарнизона.

Бывшего главу КНБ РК суд признал виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со статьей 172 УК РК, превышении служебных полномочий (статья 451 УК РК). Ему назначили 7,5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также по данному делу были осуждены еще два человека.

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