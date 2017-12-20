В Астане дольщики ЖК «Куршавель» обвинили строителя в растрате их средств

Следственным управлением ДВД города Астаны расследуется уголовное дело о присвоении или растрате вверенного чужого имущества, сообщает пресс-служба ДВД Астаны.

Досудебное расследование проводится по коллективной жалобе инвесторов (дольщиков) многоквартирного жилого комплекса «Куршавель» в отношении руководителя строительной компании ТОО «Коттеджный городок «Happy Village» Бахтыгали Утегенова, который присвоил и растратил вверенные ему денежные средства и не завершил строительство вышеуказанного жилого комплекса.

Пострадавшие от действий указанного застройщика могут обратиться в Следственное Управление ДВД Астаны.