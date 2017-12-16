В Астане горел рынок «BIG Шанхай»

16 декабря в столице Казахстана горел рынок. Пожар уже ликвидировал. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

«Сегодня,16 декабря 2017 года в 13.30 поступило сообщение о том, что на рынке «BIG Шанхай» в Астане произошел пожар. По прибытию стало известно, что происходит горение кровли складского помещения и строительные материалы», - проинформировал Руслан Иманкулов.

Пожар локализован в 13:56 и ликвидирован в 14:07.

По словам представителя Комитета, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 40 пожарных и 10 единиц специализированной техники.