В Астане отменен режим ЧС природного характера

Снежная буря, обрушившаяся на Астану в четверг, 11 января, привела к падениям строительных материалов с ряда жилых зданий и учреждений, повреждено более 130 светофоров и травмированы несколько десятков горожан. Но в целом, как считают в столичном акимате, ураган прошел без каких-либо серьёзных последствий для Астаны.

«Вчера по решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен», - сказала пресс-секретарь столичного градоначальника Эльвира Жургенбаева на брифинге в акимате 12 января.

По ее данным, снежный ураган, из-за которого была приостановлена работа международного аэропорта Астаны и закрыт выезд из города по автодорогам во всех направлениях, привел также к «фактам падения строительных материалов с крыш, стен зданий по 26 жилым домам». Кроме того, пострадали социальные объекты: четыре школы и три детских сада, наибольший урон стихия нанесла зданию Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина стали, помимо срыва кровли, также повреждения электрических проводов, водосточных труб и стекла в оконных рамах. Помимо этого, по сведениям пресс-секретаря, в четверг в столице в результате сильного ветра «развернуло 131 светофор» и были повреждены 16 остановок.

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«На сегодня все повреждения восстановлены, в целом Астана выдержала экзамен, все службы сработали слаженно - ураган прошёл без каких-либо серьёзных последствий», - считает Жургенбаева.

По ее данным, за прошедшие двое суток из Астаны вывезено более 82 тыс. кубометров снега, в очистке улиц было задействовано более 4 тыс. человек и 2,6 тыс. единиц техники - при этом, несмотря на отмену режима ЧС, 12 января коммунальные службы города продолжали работать в круглосуточном режиме.

В дежурную службу 109 поступило около 13 тыс. звонков, на канал 102 поступило свыше 2,3 тыс. сообщений, более 170 из которых касались дорожно-транспортных происшествий, 82 - повреждения автомобилей и иного имущества. Из снежных заносов было вызволено около 70 автомобилей, эвакуировано 17 человек.

При этом аким Астаны Асет Исекешев рекомендовал всем столичным организациям, за исключением пожарной службы, полиции, службы департамента по ЧС, скорой помощи, медучреждений и коммунальных служб, приостановить 11 января свою деятельность и отпустить сотрудников домой до наступления темного времени суток. Эта рекомендация была связана с возможным травматизмом горожан: как сообщил на этой же пресс-конференции руководитель управления здравоохранения Астаны Камалжан Надыров, за сутки в столичные медорганизации обратилось 39 пациентов, которые получили различного рода травмы вследствие погодных явлений.

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«Два пациента были госпитализированы, остальным оказана помощь в приемном покое и даны рекомендации дальнейшего лечения по месту жительства в поликлиниках, - сказал Надыров. - В основном это были ушибы, есть и переломы. Был госпитализирован пациент с закрытой черепно-мозговой травмой, была проведена операция: трепанация черепа, удаление гематомы. В данный момент пациент находится в реанимации, состояние тяжелое. Также был пациент, который получил травму вследствие падения на голову облицовки здания», - добавил он.