В Астане расследуется ДТП, в котором погиб внук Олжаса Сулейменова

Полиция Астаны проводит расследование по факту ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук Олжаса Сулейменова, сообщает ДВД города.

«По факту ДТП, имевшего место 22 июня, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа департамента внутренних дел Астаны», - говорится в сообщении ведомства.

В полиции уточнили, что назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ.

Сообщается также, что в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки «Hyundai», проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.Полиция Астаны проводит расследование по факту ДТП, в результате которого погиб 26-летний внук Олжаса Сулейменова, сообщает ДВД города.

«По факту ДТП, имевшего место 22 июня, проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа департамента внутренних дел Астаны», - говорится в сообщении ведомства.

В Атырау произошла аварийная посадка самолета

В полиции уточнили, что назначены необходимые экспертизы, материалы собраны в полном объеме и приобщены к уголовному делу. Факт ДТП зафиксирован системами камер видеонаблюдения ЦОУ.

Сообщается также, что в отношении 29-летней жительницы Астаны, водителя автомашины марки «Hyundai», проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства столичного ДВД.

Ранее, сообщалось что молодой человек скончался в результате аварии.

Фото: Pixabay