В Атырау произошла аварийная посадка самолета

В Атырау из-за поломки экстренно сел самолет сообщением Новосибирск-Анталия, передает сообщили в Комитете гражданской авиации по инвестициям и развитию.

«Сегодня в 10:03 от воздушного судна Боинг 737 турецкой авиакомпании «Пегасус» следовавшего по маршруту Новосибирск-Анталия поступило сообщение об отказе двигателя. Экипаж принял решение на аварийную посадку в аэропорту Атырау», - говорится в сообщении ведомства.

В 10:20 была благополучно совершена посадка, на борту наxодилось 190 пассажиров, 6 членов экипажа, отмечено в информации Комитета.

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