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В беспорядках в Аргентине пострадали 17 человек

02.09.2017 11:10   918   0
Тысячи человек вышли в пятницу на улицы аргентинской столицы, требуя от властей принять меры для поиска пропавшего еще месяц назад манифестанта Сантьяго Мальдонадо, сообщает корреспондент ТАСС. В результате вспыхнувших беспорядков пострадали не менее 17 человек. 
 
Как сообщил телеканал Todo Noticias, травмы и ранения, в частности, получили девять полицейских, среди пострадавших есть журналисты.
Задержано 23 человека. К настоящему моменту ситуация в центре Буэнос-Айреса нормализовалась.
 
Столкновения начались после того, как группа протестующих стала бросать в полицейских камни и бутылки. Несколько демонстрантов подожгли мусор и разбили витрины магазинов. Чтобы оттеснить участников беспорядков с площади перед президентским дворцом, сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули. На место прибыли пожарные и подкрепления полиции.
 
Нападению также подверглось отделение жандармерии, расположенное неподалеку от площади. Группа молодых людей в масках забросала его камнями и яйцами.
 
Беспорядки вспыхнули спустя полтора часа после завершения марша, когда большинство протестующих уже успело разойтись. Участники манифестации требовали от властей принять меры для поиска Сантьяго Мальдонадо, пропавшего после разгона акции протеста индейцев мапуче в провинции Чубут 1 августа. По мнению родственников молодого человека, его забрали сотрудники жандармерии.
 
Как передает корреспондент ТАСС, в акции протеста участвовали в том числе общественные движения и профсоюзы. Многие держали в руках фотографию Мальдонадо и плакаты с надписями "Где Сантьяго Мальдонадо?", "Мы хотим видеть Сантьяго живым", "Государство несет ответственность", "30000 (пропавших в годы диктатуры - прим. ТАСС) начались с одного".
 
Акции протеста, организованные в связи с исчезновением манифестанта, прошли и в других населенных пунктах Аргентины. 
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич ранее заявила, что у властей нет данных, указывающих на то, что Мальдонадо был задержан. Председатель правительства Маркос Пенья, выступая в среду в Палате депутатов парламента Аргентины, отметил, что правительство прилагает все усилия, чтобы выяснить судьбу манифестанта.
 
Исчезновение Мальдонадо привлекло внимание международных организаций. С призывом принять меры для поиска к правительству Аргентины обращались комитет по насильственным исчезновениям ООН и межамериканской комиссии по правам человека Организации американских государств.
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