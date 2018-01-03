В цеху «АрселорМиттал Темиртау» обнаружено тело рабочего

Тело рабочего обнаружено в цеху металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау». Информацию подтвердили в управлении ЧС города Темиртау.

Сегодня без признаков жизни в одном из доменных цехов комбината было найдено тело мужчины, пишет Zakon.kz. Подробности инцидента не сообщаются.

В пресс-службе АО «АрселорМиттал Темиртау» от комментариев отказались, попросив направить официальный запрос. Создана специальная комиссия по расследованию случившегося.

Напомним, в июне 2017 года один человек погиб и двое пострадали во время осмотра газовых установок доменного цеха. Предполагаемой причиной ЧП стала система вентиляции — она отвечает за очистку воздуха и выведение опасного газа.

Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года шахтеры АО «АрселорМиттал Темиртау» устроили забастовку. Они добивались повышения заработной платы. Забастовка была завершена 15 декабря. Горнякам повысили зарплату на 30%.