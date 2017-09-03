В ДВД Астаны прокомментировали конфликт в «Абу-Даби Плаза» в Астане

2 сентября текущего года около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза». Пресс-служба ДВД Астаны прокомментировала события прошлой ночи в Астане.

На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован.

Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района «Есиль» было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок.

В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района «Есиль», где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены.

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В результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

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