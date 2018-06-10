В Германии загорелся завод BMW

Пожар произошел на заводе BMW в городе Ландсхут в федеральной земле Бавария, По информации радиостанции Bayerischer Rundfunk, при пожаре пострадали трое рабочих

Как сообщает РИА Новости, пожар произошел в мастерской, в которой находилось большое количество деталей из магниевых сплавов.



Из-за пожара в городе наблюдается сильное задымление. Жителям Ландсхута советуют закрывать окна и двери домов. По причине пожара также могут происходить задержки в движении железнодорожного транспорта.

На данный момент, по сообщению полиции, пожарным удалось устранить возгорание, его причины устанавливаются.