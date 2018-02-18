В Иране разбился пассажирский самолет

Иранский пассажирский самолет ATR 72-600, следовавший внутренним рейсом из Тегерана в город Ясудж, разбился в воскресенье в провинции Исфахан в центральной части страны.

Воздушное судно принадлежало компании Aseman Airlines. Оно упало в горной местности близ населенного пункта Семиром. На борту авиалайнера находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа. Сведений об их судьбе нет.

Как сообщил в свою очередь телеканал Press TV, к месту падения авиалайнера направлен спасательный вертолет, который не может приземлиться из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах. В авиакатастрофе могли выжить несколько человек, отмечает телеканал.

Фото: Reuters