В Кабуле возле зданий иностранных посольств прогремел взрыв

Не менее 17 человек погибли и 110 пострадали в результате взрыва в субботу вблизи правительственного квартала и зданий иностранных посольств в столице Афганистана.

О взрыве сообщил афганский телеканал "1 TV" со ссылкой на представителя министерства здравоохранения. По данным телеканала, взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Телеканал TOLOnews передал, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

По сообщению агентства Pajhwok, ответственность за взрыв взяло на себя движение "Талибан". Ранее агентство Reuters сообщило, что в субботу вблизи правительственного квартала и зданий иностранных посольств в Кабуле прогремел взрыв.

20 января группа вооруженных людей совершила нападение на популярный среди иностранцев Intercontinental Hotel в афганской столице. Как сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в афганских силовых структурах, погибли по меньшей мере 43 человека. Ответственность на себя взяло движение "Талибан". Госдепартамент подтвердил, что в числе жертв оказались четверо американцев.

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"Мы можем подтвердить, что погибли четыре гражданина США и двое получили ранения. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших", - привело тогда агентство Reuters слова пресс-секретаря госдепартамента Хезер Науэрт.

Фото: ТАСС