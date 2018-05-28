В Казахстане утонули 11 детей

С начала купального сезона в Казахстане погибло 28 человек, из них 11 детей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщает Primeminister.kz.

«К сожалению, в еще только начавшийся купальный сезон мы наблюдаем тенденцию гибели людей на водоемах. Это связано не только с купанием. Это связано с рыбной ловлей, оставлением взрослыми без присмотра детей, что приводит к трагическим последствиям. На сегодня по стране погибло 28 человек, из них 11 детей. Для сравнения, в прошлом году на этот же период у нас было погибших 44, детей – 25», — проинформировал Юрий Ильин.

По словам замминистра внутренних дел, в Казахстане в текущем году для купания определены 121 городских и 569 частных пляжей. По состоянию на 28 мая местной полицейской службой проведены 627 патрулирований и рейдов в местах отдыха у воды и 568 на стихийных пляжах, в ходе которых к административной ответственности привлечены 21 человек.

Юрий Ильин призвал казахстанцев к бдительности и осторожности в период купального сезона. Подразделения КЧС занимаются обеспечением безопасности на контролируемых акваториях. В общей сложности более тысячи человек в ежесуточном режиме проводят мониторинг, контроль водной акватории.

В аэропорту Лондона произошел сбой в расписании рейсов из-за удара молнии

«Одним из основных инструментов профилактики гибели людей на воде является информационная работа с населением. Распространены свыше 144 тыс. экземпляров агитационной продукции среди населения. Особое внимание уделяется вопросам предупреждения детской смертности на воде», - отметил Юрий Ильин.

По статистике прошлого года, на водоемах страны в период купального сезона по различным причинам утонули 102 ребенка. В целях предупреждения случаев детской смертности территориальными подразделениями Комитета по чрезвычайным ситуациям совместно с учебными заведениями проведено 883 внеплановых родительских собрания, на которых до родителей доведены меры безопасности на водоемах, осуществлен показ видеороликов о причинах гибели на воде.

Организованы и проведены 251 интерактивных урока с охватом свыше 200 учебных заведений страны. Взяты на контроль 115 детских лагерей, расположенных вблизи водоемов.

«В этой связи, с началом каникул хотелось бы особое внимание обратить на ответственность родителей за нахождение детей вблизи водоемов, поливных арыков и каналов», — резюмировал Ильин.

Террористы убили четверых российских военных в Сирии