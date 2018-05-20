В Кокшетау ликвидирован пожар торгового дома

Пожар в торговом доме «Триумф» в Кокшетау ликвидирован на площади 450 квадратных метров. Из здания было эвакуировано 70 человек, пострадавших нет.

По данным КЧС МВД РК сообщение о пожаре в торговом доме «Триумф» поступило в 12 час. 35 мин. В 12 час. 36 мин. к месту вызова были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова №3. К месту пожара было привлечено: 12 единиц техники и 45 человек личного состава Службы пожаротушения.

«По прибытию к месту вызова уже через 4 минуты, т.е. в 12 час. 40 мин. первого пожарного подразделения установлено, что огнем было охвачена кровля здания по всей площади — данный факт свидетельствует о позднем сообщении информации о пожаре в органы государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении ведомства.

На тушение пожара с учетом прибытия дополнительных подразделений было подано 8 водяных стволов. В 13 часов 05 минут пожар локализован и в 13 часов 22 минуты ликвидирован. В результате пожара была повреждена кровля здания и наружная обшивка. По словам сотрудников внутри здания пожара не происходило. Также, в тушении были задействованы специальные и коммунальные службы города.

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Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты пожарной лаборатории.