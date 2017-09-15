В метро Лондона прогремел взрыв

В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишет газета Sun.
По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы. Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.
На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.
"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон была перекрыта.