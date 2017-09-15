В метро Лондона прогремел взрыв

В лондонском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие, пишет газета Sun.

​По данным издания, несколько человек получили ожоги лица. На место прибыли экстренные службы. Полиция подтвердила факт инцидента, подробности не сообщаются.

На фото, выложенном одним из очевидцев в социальных сетях, виден стоящий у дверей вагона пластиковый пакет с белым ведром, из которого торчит горящий кусок материи.

"Мы в курсе инцидента на станции метро "Парсонс-Грин". Сотрудники находятся на месте", — говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.

Часть "зеленой" ветки лондонского метро от станции Эрлс Корт до станции Уимблдон была перекрыта.