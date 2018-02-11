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В Подмосковье разбился пассажирский самолет

11.02.2018 21:19   1741   0

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший в Орск, разбился недалеко от деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, упавший самолет был обнаружен с воздуха.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал источник агентства в экстренных службах. На борту лайнера находились 65 человек и шесть членов экипажа, рассказал РБК источник в МЧС и подтвердил источник в ГУ МВД по Московской области. Позднее в пресс-службе МЧС «Интерфаксу» сообщили, что первые спасатели уже прибыли к месту крушения катастрофы.

В МЧС официально подтвердили информацию о крушении лайнера.

По данным сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, лайнер Ан-148 рейса 6W703 «Саратовских авиалиний» перестал передавать сигналы о своем местонахождении в районе деревни Аргуново. В этот момент скорость самолета составляла 614 км/ч, он летел на высоте 990 метров. Ан-148 вылетел из Домодедово в 14:21 мск, опоздание составило 21 минуту, следует из данных табло аэропорта Домодедово.

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Как сообщает ТАСС, министр транспорта Максим Соколов уже вылетел на место крушения упавшего Ан-148. Соколов также провел переговоры с главами МЧС, руководством Подмосковья и Росавиации. Позднее последовала реакция от президента Владимира Путина. Как рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент поручил «поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье». Он также выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе.

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Как рассказал ранее Интерфаксу осведомленный источник, самолет был новым. Срок его эксплуатации не превышал восьми лет. «Самолет был произведен менее восьми лет назад и ранее эксплуатировался в авиакомпании «Россия», где летал, в том числе, на зарубежных направлениях, а позже был передан «Саратовским авиалиниям», - сказал источник агентства.

По данным сайта Рlanespotters, самолет эксплуатировался более семи лет, а к «Саратовским авиалиниям» перешел с февраля 2017 года.

По факту крушения Ан-148 следственным управлением СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). На место крушения выехала следственно-оперативная группа.

 

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