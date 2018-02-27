В поселке под Алматы подтопило 82 двора

Талые воды с гор подтопили дома и дороги в поселке Кыргауылды (Карасайский район Алматинской области).

«Находимся в 3 километрах от черты города. Нас топит второй день. Вчера приезжал аким. Это происходит из года в год... ...Люди отпрашиваются с работы и скорее сюда, спасаемся своими силами», - рассказала жительница поселка.

По ее словам, талыми горными водами топит западную сторону, где располагаются новостройки. Ситуацию усложнил начавшийся сегодня дождь.

«В Карасайском районе в результате таяния снега в четырех населённых пунктах произошло подтопление 82 дворовые территории: Каскелен - 28, с.Батан - 34, с.Кыргауылды - 5, с.Абай – 15», - отметили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

В настоящее время во всех районах формированиями местных исполнительных органов и силами ДЧС Алматинской области производится расчистка арычных систем, каналов, отсыпка насыпей по отводу воды и откачка воды из подтопленных дворов.

В свою очередь, ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения филиала РГП «Казгидромет» предупредил, что в ближайшие двое суток 28 февраля – 1 марта на отдельных низкогорных реках Алматы в связи с дождями ожидается прохождение паводков, формирование склонового и местного стока.

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