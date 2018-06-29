В результате нападения на редакцию Capital Gazette в Мэриленде погибли 5 человек

Следователи считают, что мужчина, открывший стрельбу в Аннаполисе (штат Мэриленд), выбрал в качестве цели именно редакцию издания Capital Gazette или его сотрудников. Об этом заявил в четверг руководитель окружной полиции Билл Крампфт на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы, сообщает ТАСС.

«Это была целенаправленная атака на Capital Gazette. Он (нападавший) вошел в здание с дробовиком и искал своих жертв, когда проходил по нижнему ярусу. Мы знаем, что имели место угрозы в отношении Capital Gazette, направленные по социальным сетям», - отметил полицейский.

По последним данным властей, при стрельбе погибли пять человек, ранены двое. Полиция полагает, что произошедшее не является терактом.

Полиция установила имя стрелявшего в редакции газеты Capital Gazette в Мэриленде. Подозреваемого зовут Джеррод Уоррен Рамос, в 2012 году он подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили. В доме Рамоса в Лорел, штат Мэриленд, ведется обыск.

Как сообщает РИА Новости, Рамос, которому сейчас 38 лет, фигурировало в статье газеты от июля 2011 года. Там говорилось о том, что Рамос попал под суд за приставания к бывшей однокласснице. Он стал переписываться с ней в Facebook, а затем жаловаться, угрожать и обзывать. Женщина обратилась в полицию, Рамос прекратил приставания, но через несколько месяцев взялся за старое. В результате мужчина пошел под суд, признал себя виновным в угрозах и получил три месяца тюрьмы условно.

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За описание истории с приставаниями Рамос подал на газету в суд, где представлял себя самостоятельно и быстро проиграл.

В учетной записи Twitter на имя Рамоса в дальнейшем появлялись сотни негативных записей о Capital Gazette. Том Маркуардт, который был издателем газеты до 2012 года, заявил Los Angeles Times, что Рамос преследовал его подчиненных на протяжении ряда лет. Экс-издатель заявил, что сотрудники боялись Рамоса.

В микроблоге Twitter, предположительно принадлежавшем Рамосу, в качестве картинки пользователя используется фото журналиста, опубликовавшего статью о нем в 2011 году. В справочной информации аккаунта написано: «Дорогой читатель, я создал эту страницу, чтобы защитить себя. Я засужу на чем свет стоит округ Анн-Арандел и превращу в трупы коррумпированные карьеры и корпорации».

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana