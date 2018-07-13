В результате взрыва бомбы в Пакистане погибло не менее 20 человек

Взрыв произошел на предвыборном митинге. Еще около 40 человек получили ранения, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", передает Интерфакс-Казахстан.

По меньшей мере, 20 человек в пятницу стали жертвами взрыва бомбы в пакистанской провинции Белуджистан.

СМИ отмечают, что главной целью нападения мог быть один из кандидатов на выборах в парламент - представитель Национальной партии Авами Сираж Райзани. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии.

Это уже второе нападение на предвыборные митинги в Пакистане за сутки. Ранее сообщалось о взрыве в ходе митинга в городе Банну. Тогда в результате атаки погибли четыре человека, а еще 20 получили ранения.

Выборы в парламент в Пакистане пройдут 25 июля.

Фото: Reuters