В Риддере избили отца парня, погибшего под колесами авто замакима

Вчера, 22 июня, в Риддере в подъезде собственного дома был избит Виктор Смольников – отец 19-летнего Евгения Смольникова, который погиб в резонансном ДТП. Об этом сообщает руководитель Региональной службы коммуникаций ВКО Мирас Малгаждаров на своей странице в Facebook.

Как сообщил начальник ДВД ВКО Жанарбек Бактыбаев, на пульт дежурного поступило сообщение, что в больницу обратился гражданин Смольников.

«У него зафиксировано сотрясение мозга, закрытый перелом носа и гематома грудной клетки. Это было нападение из хулиганских соображений. Нами сформирована следственная группа», - сказал он.

Аким области Даниал Ахметов поручил правоохранительным контролировать расследование дела по избиению Виктора Смольникова.

«Прошу воздержаться от всех предварительных выводов, - подчеркнул Даниал Ахметов, - Органы прокуратуры и следствия во все разберутся. Также хотелось бы пресечь слухи о том, что аким Усть-Каменогорска Тумабаев не понес наказания за участие в ДТП. Напомню, ему объявлено неполное служебное соответствие. Это очень серьезное взыскание».

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Вчера в Риддере прошли вторые слушания по ДТП, в котором погиб Евгений Смольников. Судья дала четыре дня на согласование некоторых вопросов между защитой и обвинением. Очередное судебное заседание должно состояться 26 июня.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 15 апреля в Риддере. Нетрезвый заместитель акима Риддера Бауржан Курманбаев сбил 18-летнего Евгения Смольникова, который шел по обочине дороги. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда медиков. Аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев также был в автомобиле.

Фото: из свобожных источников