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В России произошло крупное ДТП, погибли 17 человек, в том числе казахстанец

06.10.2017 11:55   616   0

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

В крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) во Владимирской области Российской Федерации один гражданин Казахстана погиб, еще один казахстанец пострадал, сообщили в МИД РК. 

«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», - написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook. По его словам, казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

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Шериф Лас-Вегаса (штат Невада) Джозеф Ломбардо сообщил, что из больниц были выписаны 317 человек из числа тех, кто пострадал при стрельбе в городе. Да...

317 пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе выписаны из больниц

«Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13 попал в крупное ДТП во Владимирской области», - также написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    18

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    41

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    80

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    177

Цифра дня
1,4
трлн тенге
составил объем безналичных платежей за январь-август 2017
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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