В России произошло крупное ДТП, погибли 17 человек, в том числе казахстанец

Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

В крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) во Владимирской области Российской Федерации один гражданин Казахстана погиб, еще один казахстанец пострадал, сообщили в МИД РК.

«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», - написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook. По его словам, казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

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«Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13 попал в крупное ДТП во Владимирской области», - также написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.