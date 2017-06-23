В Шымкенте произошел пожар на нефтебазе, есть жертвы

При пожаре на нефтебазе Шымкента погиб оператор АО "Шымкент мұнай өнімдері. Пожар начался в 7 утра и справиться с огнем пожарные не могут до сих пор.

Известно, что горит резервуар объемом 3 тысячи кубических метров с бензином марки АИ 92. Рядом расположено еще 5 пустых резервуаров и 4, заполненных бензином.

По предварительным данным, погибший оператор АО "Шымкент мұнай өнімдері" Торехан Лесбаев, 1971 года рождения, в момент возгорания находился на резервуаре. Как пояснили в ДЧС ЮКО, расстояние от пожара до поселка Жулдыз составляет 400 метров, до поселка Карабастау - 200 метров, до нефтеперерабатывающего завода АО "ПКОП" - 700-800 метров. В тушении задействовано 28 единиц техники и 120 человек.

ФОТО: Otyrar.kz