В Шымкенте скончалась женщина, к которой летели врачи разбившегося Ан - 28

Женщина, к которой летели погибшие в авиакатастрофе врачи, скончалась, сообщил заведующий реанимационным отделением областной клинической больницы Вячеслав Цай.

«У больной был целый «букет» диагнозов: хронический гепатит Б, гепатит Д, поражение печени, метродометрит, сепсис. У женщины была кома третьей степени. Несмотря на консультации по телемедицине с республикой и со специалистами Научного центра акушерства она умерла 8 октября в 10.30 утра», - сообщил Вячеслав Цай.

Тело женщины увезли в Туркестан. У нее осталось шестеро детей.

3 октября в 18.47 самолет АН-28 авиакомпании «East Wing» пропал с радаров в 28 километрах от аэропорта Алматы. Санитарный рейс вылетел по маршруту Алматы - Шымкент. В результате авиакатастрофы погибли 5 человек. На борту самолета находились два врача - акушер-гинеколог Талгат Патсаев и реаниматолог Жанибек Артыкбаев, которые летели в Шымкент, чтобы оказать помощь недавно родившей женщине, находящейся в тяжелом состоянии.