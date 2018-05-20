В Талдыкоргане горит склад шин

Возгорание произошло на территории склада хранения шин в Талдыкоргане. Предварительная площадь пожара составляет 150 кв.м.
"20 мая в 10-00 г. Талдыкорган, произошло загорание шиномонтажи и склада хранения шин, на предварительной площади 150 кв.м", - отмечается в сообщении КЧС МВД РК.
По данным ведомства, на месте работают 25 пожарных и 6 единиц специализированной пожарной техники. Дополнительно выделены коммунальными службами 3 водовоза.
Позже стало известно, что пожар был ликвидирован в 12:20. Площадь пожара составила 290 кв. м. Жилые дома, которые располагались рядом с местом происшествия не пострадали.