В ВКО из-за холода погибли сотни гектаров озимых

Малоснежная и холодная зима этого года в Восточном Казахстане стала причиной гибели 1 700 гектаров озимой пшеницы. Замерзло, по словам руководителя областного управления сельского хозяйства Аскара Жакыпбаева, 5,4 процента посевов.

- Осенью прошлого года на 31,3 тыс. гектарах были засеяны озимые, - рассказал Аскар Жаксыпбаев. - Из них на 1 700 гектарах семена замерзли. Еще на 5 200 гектарах состояние посевов плохое, на 22,9 тыс. гектарах - удовлетворительное. Только на 1,5 тыс. гектарах озимые взойдут без трудностей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства ВКО, больше всего пострадали посевные площади в Глубоковском, Уланском и Кокпектинском районах, где зимой на некоторых участках земля промерзла до метра, а кое-где до двух. Уже сейчас во многих районах работает специальная комиссия по оценке причиненного ущерба.

В ведомстве уверены, что потери не скажутся на урожае. По мнению специалистов, нанесенный зимой ущерб вполне реально будет компенсировать за счет посадки яровых. Однако опять же из-за погодных условий в регионе задерживается посевная, в некоторых районах работа проведена не более, чем на 30-40 процентов. По программе поддержки семеноводства уже просубсидировано 6,8 тысячи тонн семян на сумму более 400 миллионов тенге.

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В ВКО в этом году планируется засеять 1,357 млн гектаров, это на 40,9 тыс. гектаров больше, чем в прошлом. Средств на посевную выделено более 4 млрд тенге, это на 615 млн тенге выше прошлогодних показателей.

Готовы сельхозники ВКО и к другой проблеме – нашествию саранчи, количество этих вредителей летом, по прогнозам специалистов, значительно увеличится. Причина в том, что несколько последних лет во многих районах области не проводилась специальная обработка полей. В этом году планируется обработать 120 тыс. гектаров сельхозугодий – в два раза больше, чем в прошлом.

Прежде всего это коснется Зайсанского, Кокпектинского и Курчумского районов.