Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
329.35
+0.004%
EUR/KZT
385.34
-0.003%
RUB/KZT
5.31
-0.002%
EUR/USD
385.34
-0.003%
EUR/CHF
385.34
-0.003%
EUR/JPY
385.34
-0.003%
GBP/USD
439.22
-0.001%
USD/CHF
329.35
+0.004%
USD/JPY
329.35
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.35 385.34 5.31
+0.004% -0.003% -0.002%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

В ВКО из-за холода погибли сотни гектаров озимых

31.05.2018 16:31   634   0

Малоснежная и холодная зима этого года в Восточном Казахстане стала причиной гибели 1 700 гектаров озимой пшеницы. Замерзло, по словам руководителя областного управления сельского хозяйства Аскара Жакыпбаева, 5,4 процента посевов.

- Осенью прошлого года на 31,3 тыс. гектарах были засеяны озимые, - рассказал Аскар Жаксыпбаев. - Из них на 1 700 гектарах семена замерзли. Еще на 5 200 гектарах состояние посевов плохое, на 22,9 тыс. гектарах - удовлетворительное. Только на 1,5 тыс. гектарах озимые взойдут без трудностей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства ВКО, больше всего пострадали посевные площади в Глубоковском, Уланском и Кокпектинском районах, где зимой на некоторых участках земля промерзла до метра, а кое-где до двух. Уже сейчас во многих районах работает специальная комиссия по оценке причиненного ущерба.

В Казахстане утонули 11 детей...
С начала купального сезона в Казахстане погибло 28 человек, из них 11 детей. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, сообщае...

В ведомстве уверены, что потери не скажутся на урожае. По мнению специалистов, нанесенный зимой ущерб вполне реально будет компенсировать за счет посадки яровых. Однако опять же из-за погодных условий в регионе задерживается посевная, в некоторых районах работа проведена не более, чем на 30-40 процентов. По программе поддержки семеноводства уже просубсидировано 6,8 тысячи тонн семян на сумму более 400 миллионов тенге.

В Казахстане утонули 11 детей

В ВКО в этом году планируется засеять 1,357 млн гектаров, это на 40,9 тыс. гектаров больше, чем в прошлом. Средств на посевную выделено более 4 млрд тенге, это на 615 млн тенге выше прошлогодних показателей.

Готовы сельхозники ВКО и к другой проблеме – нашествию саранчи, количество этих вредителей летом, по прогнозам специалистов, значительно увеличится. Причина в том, что несколько последних лет во многих районах области не проводилась специальная обработка полей. В этом году планируется обработать 120 тыс. гектаров сельхозугодий – в два раза больше, чем в прошлом.

Прежде всего это коснется Зайсанского, Кокпектинского и Курчумского районов.

  • Источник:
  • Юлия ЧЕРНЯВСКАЯ
Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    160

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    130

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    413

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    14

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Вся наша работа нацелена на повышение доходов населения. Если этого не происходит, то значит, Правительство не справляется
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное