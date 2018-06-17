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В Жамбылской области с рельсов сошел пассажирский поезд, есть пострадавшие

17.06.2018 15:00   2495   0

В Жамбылской области произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб (личности устанавливаются).

На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской.

"По предварительные данным, четверо пострадавших, один погиб, это подросток. Трое взрослых госпитализированы в районную больницу", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Остальных пассажиров отправили на станцию Шу.

"Сейчас на месте аварии остались только те люди, которые ищут свои документы", - добавили в ДЧС.

В воскресенье в 13:32 по местному времени в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов и опрокинулись вагоны пассажирского поезда N10 сообщением Астана-Алматы. Из восьми сошедших вагонов три упали на бок.

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В 15-10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели: первый заместитель акима области Орынбеков Б.С., руководитель областного управления здравоохранения, руководство ДЧС Жамбылской области.

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В Департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67.

В АО "НК "КТЖ" создали комиссию для выяснения причин схода вагонов поезда в Шу, сообщает пресс-служба компании.

В комитете транспорта МИР РК сообщили, что авария произошла из-за искривления железнодорожных путей.

"Машинист пассажирского поезда NN9/10, потерпевшего аварию на юге Казахстана, применил экстренное торможение из-за искривления железнодорожных путей", сообщает пресс-служба комитета.

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