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Вандал серьезно повредил картину Репина "Иван Грозный" в Третьяковке

26.05.2018 19:04   747   1

Серьезные повреждения нанесены картине "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в результате нападения вандала в пятницу вечером - холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Об этом сообщила пресс-служба Третьяковской галереи в субботу.

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - уточнили в пресс-службе.

"После получения информации о случившемся в музее для принятия неотложных мер по спасению произведения на место происшествия незамедлительно прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной фирмы по работе с произведениями искусства. <...> По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий реставраторы музея провели неотложные аварийные работы - извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея", -добавили в Третьяковке.

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Реставраторы галереи изучают последствия нанесенных ударов и работают над последовательной программой по восстановлению произведения. "Среди первоочередных действий - проведение расширенного реставрационного совета с приглашением ведущих специалистов страны", - сообщили в пресс-службе.

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В Третьяковке добавили, что гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова находится в заграничной командировке, но получает оперативную информацию, постоянно контактирует с сотрудниками музея по телефону и сообщает о происходящем руководству Минкультуры РФ. 

Полицейские в Москве задержали злоумышленника, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)", - отметила она.

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Источник ТАСС сообщил, что задержанным оказался 37-летний приезжий из Воронежа. "Задержанный за повреждение картины в Третьяковской галерее 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за недостоверности изображенных на полотне исторических фактов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел около 21:00 в пятницу. По его словам, в Москве мужчина находился без регистрации.

Мужчина, по собственному признанию, находился в состоянии алкогольного опьянения. "Приехал посмотреть на нее [картину], в восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфет, выпил 100 грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло", - сказал он, отвечая на вопрос правоохранителей. Видео с его объяснением распространило в субботу МВД РФ. В ответ на вопрос, осознает ли он тяжесть своего поступка, задержанный ответил: "Да".

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  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    88

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    72

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    215

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    8

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Чхве Сон Хи
Замминистра иностранных дел КНДР
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