Вертолет МИ-8 вылетел в Семей для тушения лесного пожара

Из Усть-Каменогорска в Семей вылетел вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Для помощи к тушению лесного пожара в селе Кайранколь Жамбылского района СКО направлены 2 водовоза из Зеленстроя. Об этом сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.

«Работу пожарным усложняет сильный ветер. Личный состав и сотрудники лесного хозяйства работают в условиях практически нулевой видимости-сильное задымление. По сведениям синоптиков, на 15.00 температура воздуха в лесной зоне составляла 27 градусов выше нуля. Площадь пожара ориентировочно 10-12 га. Информация по угрозе близлежащим жилым массивам не поступала.В ликвидации задействованы 10 АЦ и 35 человек ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ", а также 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства. Для опашки земли направлены 2 трактора», - говорится в сообщении.

Пожар местами наблюдается низовой, местами верховой, что в целом усложняет работу специалистам. Гарнизон УЧС Семея поднят по тревоги для усиления дополнительных сил и средств.

Также стало известно, что в тушении пожара в лесной зоне Краснокардонского лесничества, неподалеку от Семея, участвуют более 70 человек. На месте пожара работает личный состав и высокопроходимая техника лесников и пожарных. С неба для патрулирования совершает облет вертолет авиалесоохраны.

Пожар в Семее: создано 2 боевых участка, 130 человек задействованы в ликвидации огня

Гарнизон УЧС Семея поднят по тревоги для усиления дополнительных сил и средств. В зоне пожара работает 8 пожарных автоцистерн и ориентировочно 30 человек личного состава Отряда №2 и 18 единиц техники и 40 сотрудников лесного хозяйства.

Напомним, информация о возгорании деревянной кровли 1-этажного пустого бетонного склада площадью 1600 м.кв появилась 21 мая 2018 года в 13 ч. 28 мин. Склад расположен на территории ТОО «Кайранколь» села Кайранколь Жамбылского района СКО, и предназначенного для хранения зерна. В связи с сильным порывистым ветром огонь перекинулся на близрасположенные пустые склады одинакового типа и предназначения.

Фото: КЧС МВД РК