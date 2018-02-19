Власти Казахстана задержали 35 человек в ходе масштабной спецоперации

35 человек были задержаны во время масштабной спецоперации в нескольких регионах Казахстана, передает Sputnik Казахстан.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а также в Алматы задержаны 35 человек, в том числе трое граждан Кыргызстана. Суд санкционировал арест для 33 из задержанных – это таможенники, пограничники, брокеры, посредники, а также члены ОПГ.

«Спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты «Алтынколь», «Калжат» и «Хоргос» на казахстанско-китайском, «Кордай» и «Карасу» на казахстанско-кыргызском и «Сарыагаш», «Казыгурт», «Атамекен», «Капланбек» на казахстанско-узбекском участках границы. Контрабандный товар ввозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан, с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничной службы, обеспечивающие оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза», - сообщила официальный представитель генпрокуратуры Оксана Лоскутова.

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Как выяснилось, товары направлялись в крупные города Казахстана и России.

По информации следствия, на казахстанско-узбекистанском участке границы таможенники могли получать взятки за ускоренное прохождение товаров.

Как сообщила Оксана Лоскутова, причастные к контрабанде лица предпринимали попытки заручиться покровительством со стороны специальных и правоохранительных органов путем передачи крупных денежных вознаграждений.

«Начаты досудебные расследования по фактам контрабанды, создания, руководства и участия в организованных преступных и транснациональных преступных организациях, а также по фактам взяточничества», - уточнила она.

С санкции суда проведено 76 обысков, во время которых изъята «значительная» сумма в национальной и иностранных валютах, ювелирные изделия, правоустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Также задержаны две машины с контрабандным грузом.

Следствие ведет межведомственная следственно-оперативная группа. Генеральный прокурор РК контролирует ход дела.