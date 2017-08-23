Во время нападения на отделение Kaspi Bank пропало 40 млн тенге

Во время разбойного нападения на отделение Kaspi Bank пропало 40 миллионов тенге, передает пресс-служба департамента корпоративных коммуникаций банка.

Ранее в сети появились слухи о нанесенном преступниками ущербе в 60 миллионов тенге, однако позже представитель банка опроверг эту информацию, заявив о меньшей сумме, которую, впрочем, не уточнил. Теперь же представители банка сообщили, сколько денег было украдено.

"По уточненным данным, сумма ущерба составила около 40 миллионов тенге. Ущерб будет полностью покрыт за счет собственных средств банка", — говорится в распространенном сообщении.

Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank в Талгаре произошло накануне утром. Двое преступников в масках проникли в здание через крышу, обезвредили сотрудниц банка и вынесли деньги. Никто из сотрудников не пострадал, клиентов в здании не было. Ведется следствие.