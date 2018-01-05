За получение взяток задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области

За неоднократное получение взяток задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области, сообщает пресс-служба АДГСПК РК.
«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении полковника, начальника областного департамента по делам обороны. Он подозревается в неоднократном получении взяток в сумме более 600 тысяч тенге», - отмечается в распространенном сообщении.
Установлено, что подозреваемый с ноября по декабрь 2017 года на системной основе (неоднократно) получал от своих подчиненных денежные средства от 20 тысяч до 150 тысяч тенге за присвоение очередных воинских званий, освобождение от дисциплинарной ответственности и общее покровительство по службе.
4 января 2017 года начальник департамента задержан и водворен в ИВС УВД города Кызылорда.
В настоящее время проводится досудебное расследование.